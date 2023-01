Imobiliário em Espanha: menos atividade e preços mais baixos em 2023

Um abrandamento da atividade e uma queda generalizada, ainda que moderada, dos preços. É este o cenário mais provável para o mercado imobiliário residencial em Espanha para 2023, de acordo com todos os especialistas consultados sobre as perspetivas para o sector. Na área dos escritórios, as perspetivas são um pouco melhores, especialmente em grandes aglomerações urbanas como Madrid e Barcelona, onde haverá uma oferta abundante de escritórios remodelados, superior ao de novas construções. No ano que findou, o investimento imobiliário total em Espanha será bem superior a 14.000 milhões de euros.

O ano de 2022 foi ano excecional para o negócio imobiliário, e algumas empresas especializadas classificam-no como “um dos melhores anos da história”. De janeiro a outubro deste ano, foram registadas 551.643 operações de compra e venda de casas, apenas menos 800 do que no total de 2021, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Estes bons resultados referem-se, sobretudo, ao mercado de segunda mão, bem acima do das novas construções, ainda afetado pela ressaca do boom imobiliário da primeira década deste século e pela paragem da construção causada durante os anos da pandemia. Das casas vendidas durante o mês de outubro de 2022, 42.771 eram provenientes do mercado de segunda mão e apenas 8841 eram novas construções.