Emprego: A vida difícil de quem trabalha no atendimento ao público

“ Nunca vais ser ninguém na vida!” Foi esta a frase que ouviu Joana, uma das pessoas que trabalha em atendimento ao público com quem o Expresso falou. Foi Joana quem o relatou, mas podia ter sido uma das milhares de pessoas que, só em Portugal, trabalham diretamente com o público, em lojas, restaurantes, call centers, banca ou vários outros serviços.

Em 2021, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), havia 4,2 milhões de pessoas a trabalhar por conta de outrem. Se olharmos para os sectores cujos trabalhadores estão tradicionalmente mais associados ao atendimento ao público — como o comércio, transporte, banca, alojamento e restauração, entre outros —, são cerca de 2 milhões de pessoas a trabalhar diretamente com o público. E a sofrer diretamente a pressão deste tipo de funções. Quando ‘picam o ponto’, nem todas estão preparadas para lidar com a falta de educação dos clientes ou até para sentir a ausência de um simples ‘bom dia’.