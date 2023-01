Voluntários reabilitam casas para famílias carenciadas

Há portugueses que vivem em pobreza habitacional, em casas sem água canalizada ou eletricidade, sem conforto térmico, sem casas de banho ou telhado.

Casas que estão a ser melhoradas com o trabalho de associações e voluntários que melhoram as habitações, promovem obras de bem-estar e contribuem para uma vida digna. Associações como a Fundação Mão Amiga, de Sever do Vouga, que “só este ano reabilitou oito casas”, conta Edite Costa Matos, presidente desta instituição. Nos últimos cinco anos a Fundação Mão Amiga, que se dedica à reabilitação habitacional, “melhorou as condições de 60 famílias”, adianta a presidente.

