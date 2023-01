Sentimento económico avança dois meses consecutivos na zona euro e na União Europeia

O sentimento económico avançou, em dezembro de 2022, pelo segundo mês consecutivo na zona euro e na União Europeia (UE) mantendo-se, no entanto, abaixo da média de longo prazo, divulgou esta sexta-feira, 6 de janeiro, a Comissão Europeia.

De acordo com dados da Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, em dezembro, o indicador do sentimento económico (ISE) avançou 1,5 pontos na UE (para os 94,2) e 1,8 pontos na zona euro (para os 95,8), em ambas as zonas aquém da média de longo prazo (100 pontos).

Na UE, a subida do ISE em dezembro foi impulsionada por avanços em todos os setores avaliados, particularmente, nos do comércio de retalho, serviços e consumidores.

Entre as maiores economias europeias, a maior aceleração do indicador foi registada na Alemanha (2,0 pontos), Espanha (1,9), Países Baixos (1,5), Itália e Polónia (0,9 cada), com a França a contrair (-1,3 pontos).

O ISE tinha aumentado, em novembro, e pela primeira vez desde fevereiro de 2022, um ponto na UE e na zona euro.

O indicador das expectativas de emprego, por seu lado, recuou uns ligeiros 0,4 pontos, para os na UE e manteve-se estável nos 107,3 pontos na zona euro.