Finanças regulamentam Entidade Contabilística Estado

O Ministério das Finanças aprovou o modelo do orçamento da Entidade Contabilística Estado (ECE), por despacho publicado esta sexta-feira, 6 de janeiro, cuja criação foi aprovada em 2015, para concentrar numa única entidade operações especialmente relevantes atualmente dispersas no Orçamento do Estado.

Constituída pelo conjunto das operações contabilísticas da responsabilidade do Estado, cujo referencial é o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), a criação da ECE foi determinada pela Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) aprovada em 2015, que alterou a estrutura do Orçamento do Estado (OE) e da Conta Geral do Estado (CGE), visando maior transparência orçamental, e que atribuiu às finanças a gestão da ECE.

"A implementação da ECE requer a definição conceptual desta entidade, a identificação das operações que devem ser objeto de registo contabilístico, tanto para a elaboração do orçamento, como para a sua execução e respetiva prestação de contas", explica o ministro das Finanças, Fernando Medina, no preâmbulo do despacho publicado esta sexta-feira, que assinou em 21 de dezembro último.

O despacho esclarece que a ECE, concluída no OE para 2023, constitui a representação contabilística de operações relevantes, designadamente, as receitas gerais do Estado provenientes de impostos, taxas, coimas, multas, rendimentos resultantes de valores mobiliários e imobiliários, derivados da sua detenção ou alienação e transferências de fundos da União Europeia.

Constitui também a representação contabilística das despesas com aplicações financeiras do Estado, encargos da dívida, dotações específicas, financiamento do setor empresarial do Estado, transferências para as demais entidades públicas, transferências que resultam de imperativos legais e vinculações externas, incluindo aquelas que se destinam a outros subsetores das administrações públicas.

Já em 2017, num relatório intercalar de auditoria à implementação da ECE, o Tribunal de Contas (TdC) alertou para o risco de a ECE não estar em funcionamento para o exercício orçamental de 2019, denunciando que "subsistem riscos de o processo em curso não assegurar a plena implementação desta entidade para o exercício orçamental de 2019".

O tribunal examinou, nesse ano, o processo de implementação da ECE: "Pela materialidade financeira do conjunto de operações que constitui a ECE, a sua implementação é fundamental para concretizar o novo modelo de gestão das finanças públicas definido na LEO", destacava o TdC naquele relatório.

O tribunal alertou ainda para o facto de as recalendarizações do projeto, com a dilação dos prazos associados ao desenvolvimento de todas as atividades, se traduzirem "no adiamento por 15 meses da conclusão do projeto-piloto da ECE previsto no âmbito do contrato com o Eurostat", o gabinete de estatísticas da Europa.

O TdC recomendou ainda, no mesmo documento, a "atribuição dos recursos necessários à plena implementação da ECE para o exercício orçamental de 2019" e um "período experimental apropriado" para as entidades que têm de prestar informação à ECE.

Em 2020, ouvidos pela Comissão Parlamentar do Orçamento e Finanças sobre a proposta de lei relativa à terceira alteração da LEO, o então presidente do TdC, Vítor Caldeira, e a conselheira Ana Furtado - responsável pela área do Parecer sobre a Conta Geral do Estado, pela implementação da LEO e Sistema de Normalização Contabilística para Administrações Públicas (SNC-AP) - lamentaram que a proposta de alteração à LEO adiasse para 2023 parte dos aspetos inovadores da LEO 2015, como a criação da ECE.

"Em traços gerais, esta proposta de lei volta a adiar a entrada em vigor da orçamentação por programas para 2024, assim como a criação da Entidade Contabilística Estado (ECE) e a certificação das contas consolidadas pelo Tribunal de Contas para 2023. Ora, isto significa que a LEO 2015 não terá plena aplicação antes do ciclo orçamental de 2024, ainda que o próximo Orçamento para 2021 seja já preparado segundo a LEO 2015", afirmou Vítor Caldeira, na sua intervenção no parlamento em 2020, segundo nota publicada pelo TdC.

O tribunal voltou nesse ano a frisar ser preciso uma "liderança forte" e uma estratégia global do processo, assim como a importância da aprovação da legislação complementar, da definição de um programa piloto e respetiva calendarização da orçamentação por programas, assim como "a criação de uma ECE piloto antes de 2023", que garantisse os requisitos técnicos e institucionais necessários "à efetiva aplicação" da LEO.