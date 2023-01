Inflação italiana abranda para 11,6% em dezembro

Os preços no consumidor em termos homólogos (face ao mesmo mês de 2021) abrandaram em Itália em dezembro para 11,6%, contra 11,8% em novembro, segundo a estimativa provisória esta quinta-feira divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat).

De acordo com a estimativa provisória realizada pelo Istat, a variação anual ficou a dever-se, sobretudo, aos preços dos bens energéticos - cujo crescimento homólogo foi de 63,3% - e dos alimentos (9,5%).

Em termos mensais, os preços no consumidor na Itália subiram 0,3% em dezembro face ao mês anterior.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), que mede a evolução dos preços utilizando o mesmo método em todos os países da área do euro, subiu para 12,3% em termos homólogos, e 0,2% face ao mês anterior, de acordo com as mesmas estimativas preliminares.