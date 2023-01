Inflação coloca riscos nos seguros de poupança e custos de sinistros

A inflação e a volatilidade dos mercados são duas das varáveis financeiras que colocam em alta o risco da atividade das seguradoras entre outras analisadas no Painel de Riscos do Setor Segurador, divulgado esta quinta-feira.

A informação que consta do relatório esta quinta-feira divulgado é relativa a 15 de dezembro tendo em conta os dados reportados pelas empresas de seguros a setembro de 2022.

“A avaliação dos principais riscos do setor segurador nacional mantém-se influenciada pelo prolongamento do conflito geopolítico e respetivos efeitos sobre a conjuntura macroeconómica”, no final de 2022, refere o painel do supervisor dos seguros presidido por Margarida Corrêa de Aguiar.

Os quais se fazem “repercutir particularmente ao nível das pressões inflacionistas, que adquiriram um caráter de maior durabilidade, motivando uma normalização mais acelerada da política monetária, e, consequentemente, o aumento dos custos de financiamento dos soberanos e agentes económicos”.

Ou seja os riscos macroeconómicos mantêm-se ao nível mais elevado, assim como os riscos de mercado, diz a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

Decorrente da incerteza do contexto macroeconómico verificaram-se "períodos de maior volatilidade nos mercados financeiros, assistindo-se ainda a um acentuar do risco de reavaliação dos prémios de risco dos emitentes soberanos e privados, dado o aumento das respetivas yields, ainda que sujeitas a correções descendentes durante o período mais recente", prossegue o regulador.

É neste cenário que as variáveis de "riscos de crédito e de mercado mantêm as respetivas avaliações em médio-alto e alto, respetivamente".

Mais resgates na poupança e subida de custos nos sinistros

Já no que diz respeito aos riscos concretos dos seguros de Vida e Não Vida, o painel da ASF aponta para riscos médio-alto.

Até setembro de 2022 registou-se um decréscimo do valor anualizado da produção o que corresponde a uma quebra dos produtos Vida (poupança, reforma, investimento), a qual, segundo a ASF, "deverá estar relacionada com o contexto de elevada incerteza e volatilidade nos mercados financeiros, passível de incentivar uma redução da procura deste tipo de produtos, e, simultaneamente, de reforçar a necessidade de realinhamento das estratégias de negócio das empresas".

Esta evolução pode traduzir-se num acentuar dos riscos no ramo Vida, através de um eventual aumento dos resgates de produtos como os PPR (cujas regras estão mais facilitadas) devido ao aumento da inflação e de uma menor capacidade de poupança das famílias.

Também no que se refere aos riscos específicos dos ramos Não Vida, "o valor anualizado da produção manteve uma tendência ascendente em setembro de 2022, a qual foi acompanhada por uma

variação dos custos com sinistros no mesmo sentido, resultando na manutenção da taxa de sinistralidade anualizada num nível semelhante ao verificado no trimestre anterior".

Porém, diz a ASF "esta evolução não foi transversal a todos os principais ramos, destacando-se o aumento mais acentuado da taxa de sinistralidade do ramo Automóvel e, em sentido contrário, um decréscimo na modalidade de Acidentes de Trabalho.

Estes e outros riscos, podem em termos futuros afetar a rentabilidade do ramo Não Vida, sublinha o painel do regulador, nomeadamente no que concerne “ao segmento de Incêndio e Outros Danos”, até ao final do ano. Um dado que se deve ao agravamento da sinistralidade na sequência da ocorrência de eventos climáticos que “têm assolado o território nacional nos últimos meses”.

Liquidez, rentabilidade e solvabilidade

Liquidez, rentabilidade e solvabilidade são três indicadores que mantêm o nível de risco em médio-baixo.

No que diz respeito ao risco de liquidez a classificação mantém-se em médio-baixo, embora o painel sublinhe que "num nível relativamente confortável, embora com tendência ascendente, dado o progressivo decréscimo do rácio de liquidez de ativos desde o início do ano, comum à generalidade das empresas".

O mesmo nível é atribuído aos riscos da rendibilidade e solvabilidade. “Permaneceu avaliada em médio-baixo”, lê-se no documento que refere ainda que "o rácio de cobertura do Requisito de Capital de Solvência (SCR) fixou-se em 200,8%, mantendo-se em níveis materialmente acima dos registados no período pré-pandemia, apesar de uma ligeira descida".