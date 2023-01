Bolsa de Lisboa fecha em alta com BCP a subir 5,22%

A bolsa de Lisboa fechou esta quinta-feira, 5 de janeiro, em alta, com o índice PSI a avançar 0,24% para 5881,07 pontos, tendo o BCP liderado os ganhos pelo quarto dia consecutivo ao subir 5,22%.

Das 15 cotadas que integram o PSI, seis subiram e nove desceram. O BCP encerrou a valer 0,17 euros e acumula ganhos de quase 17% desde o início da semana.

Na quarta-feira à tarde foi comunicado ao mercado que o Bank Millennium, subsidiária polaca do BCP, reduziu o custo com moratórias de crédito em 99 milhões de zlótis (21,2 milhões de euros) a nível consolidado, o que vai "impactar positivamente" os resultados do quarto trimestre de 2022.

No resto da Europa, não houve uma tendência definida. Londres subiu 0,64% e Madrid 0,56%, mas Frankfurt caiu 0,38%, Paris 0,22% e Milão 0,11%.