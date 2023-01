Autarquias baixam impostos para dinamizar o mercado de arrendamento

A falta de mão de obra, a inflação e o aumento dos materiais de construção estão na base das dificuldades sentidas pelas autarquias para a construção de habitação nova destinada ao mercado de arrendamento. A solução tem sido promover a reabilitação do edificado existente, com incentivos fiscais aos proprietários que coloquem estas habitações no mercado de arrendamento ou a própria compra de imóveis degradados.

