Taxa de inflação francesa cai em dezembro para os 5,9%

A taxa de inflação de França caiu para os 5,9% em dezembro, estimou a autoridade estatística francesa INSEE esta quarta-feira, 4 de janeiro. Em outubro e novembro, a variação anual tinha sido nos dois meses de 6,2%.



De acordo com a nota do instituto, a quebra da taxa de inflação deve-se principalmente ao abrandamento sentido no ritmo de crescimento dos preços da energia, que viu a taxa de inflação descer de 18,4% em novembro para 15,1% em dezembro.



Os preços dos serviços também contribuíram para uma menor taxa de inflação em dezembro, caindo de uma variação de 3% em novembro para 2,9% no último mês de 2022.



Em contraciclo, a taxa de inflação dos bens alimentares manteve-se de novembro para dezembro nos 12,1%. Já a dos bens industriais aumentou de 4,4% para os 4,6%, segundo o INSEE.



O índice harmonizado de preços no consumidor, que permite comparações entre Estados-Membros da União Europeia, caiu de 7,1% em novembro para 6,7% em dezembro.