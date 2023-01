Ministra dos Negócios Estrangeiros alemã pede "voz única" na União Europeia em discurso para diplomatas portugueses

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, pediu esta quarta-feira, 4 de janeiro, que a Europa continue unida para superar desafios como aconteceu nos últimos anos e mostrou, por exemplo, no apoio à Ucrânia.

Em Lisboa, Annalena Baerbock citou uma canção da cantora portuguesa Marisa para pedir que a União Europeia fale a "uma só voz", sublinhando, ao longo do discurso no Seminário Diplomático 2023, que esta é a mensagem para este novo ano.

"Uma só voz. Este ultimo ano precisámos esta unidade, esta voz unida como nunca e mostrámos isso mesmo", destacou a ministra, realçando o grande apoio à Ucrânia contra a invasão russa, onde destacou o papel de Portugal.

Portugal, um dos países mais distantes da Ucrânia, disse, "mostrou que solidariedade não tem a ver com a proximidade", mas sim com a escolha entre a justiça e a falta dela e que a neutralidade não é a opção.

A chefe de diplomacia sublinhou ainda, perante a plateia de diplomatas portugueses, que a União Europeia não pode "ter decisões bloqueadas por razões internas" e defendeu que em algumas áreas deve valer o voto da maioria, referindo especificamente, áreas como sanções e alterações climáticas.

Sobre este tema centrou a parte final da sua intervenção, dizendo que este é o grande desafio que o mundo e a Europa enfrentam.

Elogiou o papel de Portugal no desenvolvimento das energias renováveis e o recente acordo, com Espanha e França, para o desenvolvimento do projeto de produção e transporte de hidrogénio verde.

"Fazer da Europa o primeiro continente neutro em termos climáticos é muito e cada vez mais importante", defendeu.

A reunião anual dos embaixadores de Portugal no estrangeiro volta a realizar-se este ano em Lisboa, esta quarta-feira e quinta-feira, após dois cancelamentos devido à pandemia, e tem este ano como oradora principal a ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock.

O Seminário Diplomático é, uma reunião anual de embaixadores de Portugal para debater prioridades da política externa com membros do Governo, empresários e académicos.