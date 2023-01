CTT cobram indevidamente IVA em remessas extracomunitárias, conclui Provedora de Justiça

Os CTT estão, indevidamente, a exigir o pagamento de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) nas remessas extracomunitárias de pequeno valor entre particulares. É essa a conclusão da Provedora de Justiça após analisar diversas queixas, segundo nota divulgada esta quarta-feira.

Segundo recomendação enviada ao Presidente do Conselho de Administração dos CTT a Provedora de Justiça apela ao fim desta prática, esclarecendo que “as mercadorias expedidas de um país terceiro por um particular com destino a outro particular permanecem isentas de IVA quando se destinam a uso pessoal/familiar e sejam de valor não superior a 45 euros, como decorre do Decreto-Lei n.º 398/86, de 26 de novembro”.

Como indica a nota divulgada, a “isenção abrange também os impostos especiais sobre o consumo desde que a remessa entre particulares envolva as mercadorias identificadas no mesmo diploma, nas quantidades aí discriminadas”.

“Mais se esclarece que a isenção de IVA que foi abolida em julho de 2021 diz respeito às aquisições extracomunitárias de caráter comercial, de valor até 22 euros e não às remessas entre particulares”, indica, por fim, a nota do gabinete da provedora, que pede o fim da prática discriminatória.