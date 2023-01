Taxa de desemprego cai na Alemanha para 5,3%

A taxa de desemprego na Alemanha caiu em dezembro em termos homólogos para 5,3%, menos 0,4 pontos percentuais do que em igual mês de 2021, tendo-se mantido face a novembro, anunciou esta terça-feira, 3 de janeiro, a agência de emprego alemã.

De acordo com a Bundesagentur für Arbeit (BA), o número de pessoas registadas como desempregadas diminuiu 195.000 em termos homólogos para 2,418 milhões.

"No ano passado, as consequências da guerra russa contra a Ucrânia - aumentos dos preços, incerteza, mas também a migração de refugiados - deixaram definitivamente a sua marca no mercado de trabalho alemão", afirmou a presidente da BA, Andrea Nahles, citada pela Efe.

Nahles considerou que, "no entanto, tendo em conta a magnitude das cargas, estas foram moderadas".

O subemprego também diminuiu cerca de 181.000 em relação a 2021 para 3,186 milhões, em termos de média anual.

O mercado de trabalho continuou a depender do trabalho em horário reduzido, embora a predominância desta forma de contratação tenha caído significativamente em relação a 2020 e 2021, anos mais impactados pela pandemia da covid-19.

Ainda assim, houve um novo aumento deste formato na segunda metade de 2022, resultante da crise energética, que alavancou a média anual para valores acima de 2019, último ano antes da covid-19.

Atualmente, a BA estima que haja cerca de 430.000 trabalhadores com horário reduzido, contra 1,85 milhões em 2021.

Em dados também divulgados esta terça-feira, o instituto estatístico alemão, Destatis, constatou que o número de pessoas empregadas na Alemanha em novembro aumentou 1,0% (472.000 pessoas) em termos homólogos, para 45,9 milhões.

Este aumento representa um terceiro mês consecutivo do mercado de trabalho alemão em máximos históricos, segundo o instituto estatístico germânico, que em outubro já tinha registado um aumento homólogo de 1,1%.

Em relação ao mês anterior, a população empregada cresceu 0,1% com ajuste sazonal, com mais 45.000 pessoas.

Este aumento mensal foi ligeiramente superior à média dos três novembros anteriores à crise pandémica (93.000 pessoas).