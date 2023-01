SIBS: Compras físicas e "online" em dezembro ultrapassam em 20% mês homólogo de 2021

O número de compras físicas e online em dezembro aumentou 20% face ao mesmo mês de 2021, segundo a empresa de pagamentos SIBS, que destacou o aumento de 31% nas compras remotas.

"Os mais recentes dados do SIBS Analytics (...) revelam que o consumo em Portugal, no mês de dezembro de 2022, aumentou face ao ano anterior, registando-se um crescimento de 20% em número face ao ano anterior. O avanço foi, contudo, mais expressivo nas compras online: aumentaram 31%, em 2022, enquanto as compras físicas registaram uma subida de 19% face ao período homólogo de 2021", refere um comunicado da empresa, divulgado esta terça-feira, 2 de janeiro.

Apesar do aumento do número de operações, o valor médio por compra baixou 2,6%, para 36,30 euros.

A SIBS assinala que o comércio online "continua a registar uma trajetória de crescimento", com esta modalidade a representar já 15% do total de pagamentos realizados em dezembro de 2022 - mais um ponto percentual que em 2021.

A empresa refere ainda o crescimento da plataforma MB Way, que "continua a ser cada vez mais uma escolha", tendo o número de pagamentos em loja através desta crescido "cinco vezes face ao período homólogo de 2020".

Quanto aos setores com maior aumento de pagamentos, aqueles que registaram maior variação do número de compras em dezembro 2022 face ao resto do ano (janeiro-novembro 2022) foram os de Jogos e Brinquedos (setor que cresceu 3,2 vezes), Perfumaria e Cosmética (2,3 vezes) e Casa e Decoração (2,0 vezes).

A rede multibanco registou ainda um pico de 365 transações por segundo às 12h12 do dia 23 de dezembro, "o que representa um máximo histórico na rede".

Nesse dia foi também alcançado o maior número de compras físicas diárias na rede multibanco "com 82 pontos base acima da média diária do ano, ou seja, quase duplicou o número total de compras face à média do ano", diz a SIBS.

A SIBS é uma empresa de pagamentos, detendo a rede Multibanco e o sistema MB Way.