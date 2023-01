Recessão vai atingir um terço do mundo este ano, alerta líder do FMI

“Prevemos que um terço da economia mundial esteja em recessão” em 2023, disse Kristalina Georgieva, diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), em entrevista à televisão CBS no domingo, acrescentando que será um ano “mais difícil do que o ano que deixamos para trás”.

Tal acontece porque as principais economias - Estados Unidos, Europa e China - estão a desacelerar ao mesmo tempo.

A líder do FMI disse, nomeadamente, que “metade da União Europeia estará em recessão” este ano.

Em outubro o FMI já tinha reduzido as suas perspetivas de crescimento global para este ano, refletindo a prolongada guerra na Ucrânia, a elevada inflação e as subidas das taxas de juro um pouco por todo o mundo.

Desde então, a China abandonou a política de “covid zero” e reabriu a sua economia, ainda que os consumidores estejam cautelosos devido ao grande aumento de casos. Apesar desta reabertura na fase final de 2022, Georgieva referiu que, "pela primeira vez em 40 anos, o crescimento da China em 2022 provavelmente será igual ou inferior ao crescimento global”.

E 2023 continuará a ser afetado pelo grande aumento de casos de Covid na China, especialmente no início do ano. "Nos próximos meses, será difícil para a China, e o impacto no crescimento chinês será negativo, o impacto na região será negativo, o impacto no crescimento global será negativo", afirmou.

Já os Estados Unidos podem “evitar a recessão” pois são “mais resilientes” e têm um forte mercado de trabalho, notou.

No entanto, nada é certo pois a Reserva Federal quer continuar a baixar a inflação e, por isso, deverá continuar a subir os juros em 2023. "Se o mercado de trabalho estiver muito forte, a Fed pode ter que manter as taxas de juros mais rígidas por mais tempo para reduzir a inflação", explicou Georgieva.