PSI começa o ano no "verde", com Greenvolt a liderar os ganhos

O PSI abriu a primeira sessão do ano em terreno positivo, com a Greenvolt a liderar os ganhos. Às 8h35 o índice apresentava uma valorização de 0,7%, para 5766,44 pontos.

Todas as 15 cotadas que compõem o índice encontram-se no “verde”, com destaque para a Greenvolt que lidera os ganhos ao avançar 1,41%, para 7,91 euros por ação.

Entre os cinco “pesos pesados” (cotadas que mais influenciam o PSI) - EDP, EDP Renováveis, Galp, Jerónimo Martins e BCP -, é o banco que mais ganha, ao avançar 1,09%, para 0,148 euros por ação. Segue-se a petrolífera com uma valorização de 0,95%, para 12,73 euros.

Já a EDP avança 0,43%, para 4,676 euros por ação, a EDP Renováveis ganha 0,44%, para 20,67 euros, e a Jerónimo Martins cresce 0,3%, para 20,24 euros.

Lisboa segue, assim, a Europa, uma vez que o índice de referência europeu, Stoxx 600, encontra-se também no “verde”, ao avançar cerca de 0,6%. Das principais praças, apenas Londres começou o ano no “vermelho”.