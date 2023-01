Mercado automóvel em Portugal ainda 30,8% aquém dos níveis pré-pandemia em 2022

No ano que acaba de terminar entraram nas estradas nacionais 185.291 veículos novos matriculados em Portugal. Apesar deste número representar um crescimento de 2,8% em 2022 face ao ano anterior, ainda está 30,8% abaixo dos valores de 2019, o último ano livre dos efeitos da pandemia da covid-19, de acordo com o balanço anual da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), divulgado esta segunda-feira, 2 de janeiro.

Nos veículos ligeiros de passageiros, a quebra do número de matrículas face a 2019 foi de 30,2%, apesar de ter crescido 6,6% face a 2021 para as 156.250 matrículas.

No ano de 2022, a ACAP realça que 40,5% dos novos veículos desta categoria eram movidos a energia elétrica ou eram carros híbridos. Mais especificamente, 11,4% do total dos ligeiros de passageiros novos movidos a energias alternativas eram eléctricos.

O número de novos veículos ligeiros de mercadorias cifrou-se em 23.541, o que significa uma quebra homóloga de 18,2% e de 38,8% face a 2019.

Já no que toca a veículos pesados, a tendência é de maior recuperação: as 5500 matrículas referentes a 2022 representam uma quebra de 1,3% face a 2019 e um crescimento de 13,4% face a 2021.

No que toca ao mês de dezembro, “foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 18.356 veículos automóveis, ou seja, menos 19,1% que no mesmo mês de 2019 mas mais 12,4% quando comparado com dezembro de 2021”, especifica a ACAP.

Destes, 14.698 eram de ligeiros de passageiros novos, uma quebra de 17,1% face ao mês de dezembro de 2019, mas mais 16,6% face a dezembro de 2021.

Nos ligeiros de mercadorias, registaram-se 3052 unidades matriculadas em dezembro, menos 32,8% face ao mesmo mês de 2019 e menos 7% face a dezembro de 2021. Nos pesados, as 606 matrículas de dezembro significam um aumento de 40% face a 2019 e de 36,5% face a 2021.