Dívida pública recuou para 273,3 mil milhões de euros em novembro

A dívida pública portuguesa na ótica de Maastricht caiu, em novembro de 2022, para os 273,3 mil milhões de euros, menos 0,5 mil milhões face a outubro, de acordo com dados do Banco de Portugal (BdP) divulgados esta segunda-feira.

Em novembro a dívida pública na ótica de Maastricht fora de 273,8 mil milhões de euros.

De acordo com o banco central português, “esta diminuição refletiu as amortizações líquidas de títulos de dívida (-1,3 mil milhões de euros), dos empréstimos (-0,4 mil milhões de euros), de amortizações de certificados do Tesouro (-0,3 mil milhões de euros) e reduções de outros depósitos junto das administrações públicas".

Por outro lado, “verificaram-se emissões de certificados de aforro (1,7 mil milhões de euros)”, indica ainda o BdP.

Segundo a nota da instituição liderada por Mário Centeno, “os depósitos das administrações públicas reduziram-se 0,6 mil milhões de euros” e deduzida desses depósitos “a dívida pública aumentou 0,2 mil milhões de euros, para 254,3 mil milhões de euros”.