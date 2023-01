Bolsas afundaram-se 20% em 2022, o pior ano desde a crise financeira mundial

Foi o pior ano nas bolsas desde a crise financeira mundial de 2008. Os mercados em 2022 sofreram o choque de uma troika letal. Convergiram na cena mundial a agressão russa à Ucrânia com o efeito acelerador no surto inflacionista e no clima de guerra, o fracasso da política de Covid-zero na China, a segunda maior economia do planeta, que está à beira da pior vaga da pandemia que já leva três anos, e o encarecimento brutal do dinheiro com a onda de subida dos juros pelos bancos centrais.

