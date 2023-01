Dificuldades no crédito fazem aumentar tempo médio de venda das casas

A maior morosidade na aprovação dos créditos bancários está a provocar um ligeiro aumento do tempo médio de venda das casas, que no primeiro semestre deste ano era, em média, de 90 dias. Embora a escassez de habitação continue a ser problemática, os profissionais a atuar no mercado confirmam ao Expresso que as maiores dificuldades na obtenção de crédito — devido às condições mais apertadas por parte das entidades bancárias — são agora um dos grandes entraves na concretização de mais operações.

Guilherme Grossman, responsável da rede de mediação eXp, confirma o “aumento ligeiro” do período de venda, “sobretudo porque os finan­ciamentos estão a demorar mais tempo a ser aprovados”. E acrescenta que “neste momento sentimos que a procura ainda se mantém elevada, mas os clientes estão a analisar melhor as condições”. Destacando o facto de o tempo médio de venda de um imóvel estar diretamente relacionado com o volume de procura, alerta que “em Lisboa o período é mais curto, cerca de dois a quatro meses, seguida do Porto, Algarve e Madeira”.