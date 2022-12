Oito temas que marcaram o trabalho em 2022

O ano de 2022 termina como aquele em que o emprego em Portugal resistiu à adversidade económica — a herdada da pandemia e a gerada pela crise energética e pelo conflito militar na Europa — e regressou a máximos de 2011 no emprego, com perto de 5 milhões de trabalhadores empregados. Mas há boas e más notícias neste retângulo à beira-mar plantado. A escalada da inflação deixou vazios os bolsos dos trabalhadores, e a nova realidade não deverá inverter-se em 2023. Relembramos aqui o que mudou no mercado de trabalho nacional ao longo deste ano.

Apesar do contexto de instabilidade económica que se vive em Portugal e na Europa, 2022 fica marcado como um ano bom em matéria de emprego. Desde, pelo menos, 2011 que o país não tinha tanta gente empregada como aconteceu no segundo trimestre deste ano: 4,9 milhões de pessoas com trabalho. Contudo, este aumento foi acompanhado por uma taxa de desemprego baixa — 5,9% em 2022, nas previsões do Banco de Portugal —, o que traz más notícias: a combinação dos dois fatores agrava as dificuldades de contratação das empresas.