NOS: incerteza com Isabel dos Santos dá poder à Sonae

A atual situação de incerteza em torno de Isabel dos Santos e do futuro da participação acionista da investidora angolana na NOS é uma das razões apontadas pela Sonae — e validadas pela Autoridade da Concorrência (AdC) — para considerar que tem poder para vetar decisões na operadora de comunicações das quais discorde.

“A incerteza sobre o futuro da participação da Zopt [de Isabel dos Santos] na NOS [...] dificulta a federação de capital e votos necessários para a formação de uma oposição maioritária” é um dos quatro pontos que a Sonae elencou quando notificou a AdC de que teria um “controlo exclusivo negativo” sobre a NOS, de acordo com a versão pública da decisão de não oposição consultada pelo Expresso. Este controlo “negativo” da Sonae, que alcançou com os cerca de 37% do capital que assumiu após o divórcio de Isabel dos Santos, existe quando há poder para vetar decisões com as quais não concorde.