Habitação: está a aumentar a procura por casas mais pequenas

A incerteza sobre a situação económica no futuro faz com que os compradores, na hora de comprar casa, sejam mais cautelosos em escolher a tipologia da habitação, com os T4 a apresentarem alguma quebra. Esta situação é confirmada por alguns dos profissionais contactados pelo Expresso. Contudo, esta parece ser uma tendência visível sobretudo no segmento médio, muito dependente da obtenção de crédito à habitação, e com pouca expressão nos segmentos médio alto e alto.

“Quando comparamos o ano de 2021 com 2022, verificamos mais transações de apartamentos de tipologias T0 a T3 do que de apartamentos de maior dimensão”, destaca Patrícia Santos, da rede Zome.