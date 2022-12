Estado executa dívidas de João Rocha, ex-presidente do Sporting

O falecido empresário e ex-presidente do Sporting João António Anjos Rocha, a sua mulher e as empresas Portuguese World Bank, com sede nas ilhas Caimão, e Domusfesta — Investimentos Imobiliários e Turísticos estão a ser executados pela Parvalorem, o veículo estatal que ficou com os ativos tóxicos do nacionalizado BPN depois da sua venda ao EuroBic (por €40 milhões) no final de 2012.

A ação de execução deu entrada a 13 de dezembro na comarca de Lisboa, segundo o portal Citius, mais de nove anos depois do falecimento de João Rocha, que presidiu ao Sporting entre 1973 e 1986.