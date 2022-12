Caixa passa a deter 100% do Caixa Banco de Investimento

A Caixa Geral de Depósitos passou a deter a 100% o Caixa BI - Caixa Banco de Investimento, depois de ter comprado a pequena parte que ainda não lhe pertencia (0,23%), segundo comunicado enviado à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) esta sexta-feira.

De acordo com a nota, foi concluída, através da sua participada Caixa – Participações, a "operação de oferta de aquisição tendente ao domínio total e a aquisição potestativa de 182.901 ações representativas de 0,23% do capital social do Caixa – Banco de Investimento", ou seja, a totalidade de ações que ainda não detinha.

Ou seja, a Caixa detém 100% do CaixaBI indiretamente, pois detém 100% do capital social da Caixa – Participações.

“A Caixa – Participações, enquanto titular direta da maioria do capital social do CaixaBI e no quadro de avaliação realizada pelo Banco Central Europeu (BCE), foi qualificada como companhia financeira e entidade supervisionada significativa, parte do grupo supervisionado significativo liderado pela Caixa Geral de Depósitos, ficando sujeita a supervisão direta do BCE a partir de 8 de novembro de 2022”, conclui a nota.

O Caixa BI está avaliado atualmente em cerca de 330 milhões de euros.