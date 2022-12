Banco de Fomento já iniciou transferência de apoios destinados às empresas de eventos

O Banco Português de Fomento (BPF) iniciou na quinta-feira o pagamento das subvenções atribuídas ao abrigo da “Linha de Apoio à Economia Covid-19: Empresas de Montagem de Eventos”, segundo anunciado em comunicado divulgado esta sexta-feira. Já foram transferidos mais de um milhão de euros.

“No contexto desta Linha foram ontem [quinta-feira] transferidos para os bancos cerca de 1,36 milhões de euros”, lê-se na nota do BPF. Agora cabe aos bancos “ajustar os planos de reembolso dos financiamentos, para que as empresas beneficiem da conversão de parte dos planos de dívida em valor não reembolsável”.

As condições desta linha de apoio conjugaram “para além do acesso a financiamento em melhores condições com garantia pública, a possibilidade de até 20% do financiamento poder ser convertido em subvenções não reembolsáveis, desde que cumpridos e documentalmente confirmados, entre outros, os critérios de manutenção de postos de trabalho”.

"Às transferências acima referidas acrescem 80 milhões de euros já transferidos pelo BPF ao abrigo da “Linha de Apoio à Economia Covid-19: Empresas Exportadoras da Indústria e do Turismo”, relembra ainda a nota.

Quanto às subvenções da “Linha de Apoio à Economia Covid-19: Médias e Grandes Empresas do Turismo”, estas “serão realizadas assim que garantida e reavaliada a documentação dos critérios de elegibilidade”.