PSI acompanha Europa no "vermelho": CTT e Navigator lideram perdas no arranque

O PSI abriu a sessão desta quinta-feira, 29 de dezembro, a negociar em linha com os principais índices europeus, recuando 0,29% para os 5713,83 pontos.



O Stoxx 600, índice representativo das ações europeias, caía 0,42%.



As maiores perdas registadas pouco depois do arranque diziam respeito aos CTT (-0,66% para os 3,02 euros), seguidos da Navigator (-0,52% para os 3,45 euros), e da Galp Energia (-0,43% para os 12,64 euros).

A pressionar estavam também a Jerónimo Martins, que depreciava 0,39% para os 20,18 euros, e a Semapa, que perdia 0,32% para os 12,3 euros.

Apenas a Corticeira Amorim registava ganhos, valorizando-se 0,11% para os 8,74 euros.



Outra cotada que escapava à maré vermelha desta quinta-feira era a REN, inalterada nos 2,54 euros.