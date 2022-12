Ministro do Ambiente: "Os preços da energia vão pesar menos na carteira dos portugueses em 2023"

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, defendeu esta quinta-feira, 29 de dezembro, que no que toca à eletricidade “os preços da energia vão pesar menos na carteira dos portugueses em 2023”.

Numa conferência de imprensa, realizada pelo Ministério do Ambiente para projetar a evolução dos preços no próximo ano, Duarte Cordeiro sublinhou que as variações que famílias e empresas vão ter nas faturas de eletricidade em janeiro serão inferiores à inflação prevista para o próximo ano e “poderão puxar a inflação para baixo”, funcionando como fator de competitividade.

“A tarifa regulada vai subir 1,6%, abaixo do valor da inflação previsto no Orçamento do Estado”, notou o ministro do Ambiente, acrescentando que também no mercado liberalizado os comercializadores já deram conta de atualizações com valores abaixo da inflação ou até com descidas de preços face às tarifas atuais.

“É possível que as famílias encontrem propostas no mercado liberalizado até abaixo dos preços existentes no mercado regulado”, frisou Duarte Cordeiro, aludindo especificamente ao setor elétrico, já que no gás natural os preços regulados continuam a ser mais baixos que os do mercado liberalizado.

Com base nos anúncios já feitos por várias empresas sobre atualizações tarifárias para 2023, “pode haver um ou dois comercializadores com preços abaixo da tarifa regulada”, indicou o ministro do Ambiente, sem precisar quais.

O governante aproveitou a ocasião para apelar aos consumidores de energia que façam comparações de preços de forma a encontrar as ofertas mais vantajosas. “Faz todo o sentido os consumidores usarem os simuladores para compararem as ofertas existentes”, notou.