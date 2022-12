Endesa é campeã dos contratos públicos de eletricidade… mesmo após o choque com o Governo

A Endesa foi a elétrica que assegurou este ano os mais valiosos contratos para fornecimento de eletricidade a entidades públicas em Portugal, de acordo com a análise que o Expresso fez a partir dos dados publicados no portal Base. A elétrica espanhola conseguiu contratos públicos que valem mais do dobro das adjudicações alcançadas pelo segundo maior fornecedor do Estado, a EDP.

