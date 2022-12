De Gaia para o Catar: eis a empresa portuguesa que criou a gigante mascote insuflável do Mundial

Foi há mais de 25 anos que Márcia Perrone e o marido Felipe Canedo, dois antigos ciclistas profissionais, trocaram o Rio de Janeiro por Vila Nova de Gaia, quando em 1996 vieram pedalar em Portugal e ficaram apaixonados pelo país. “Já sou 100% portuguesa, só não consegui perder o sotaque”, conta, entre risos, a empresária. Em 1998, o casal trocou as bicicletas pelos insufláveis e iniciou uma nova etapa com a criação da empresa Engenheiros do Balão, sediada na freguesia de Pedroso e rebatizada em 2017 como Air Designers para chegar ao mercado internacional. “Tornou-se necessário ter um nome que fosse compreensível em todo o mundo”, explica Márcia ao Expresso.

