PSI abre em queda: BCP, papel e retalho pressionam no arranque

O PSI abriu a sessão desta quarta-feira, 28 de dezembro, em queda, cotando a cair 0,47% para os 5729,81 pontos, com apenas três cotadas em 15 a apresentar ganhos.



Na Europa, o arranque teve tendências diferenciadas entre as principais praças, com o índice pan-europeu Stoxx 600 a aumentar 0,15%.



A EDP (+0,21% para os 4,70 euros), a Corticeira Amorim (+0,17% para os 8,69 euros), e a Galp Energia (+0,08% para os 12,73 euros) eram as únicas cotadas a registar valorizações no início da manhã.

À cabeça das perdas estava o BCP, que perdia 1,58% para os 0,14 euros, seguido da Sonae (-1,33% para os 0,93 euros) e da Altri (-0,86% para os 4,98 euros).



Destaque ainda para a Jerónimo Martins e para a Navigator, que perdiam 0,79% e 0,75%, respetivamente, para os 20,18 euros e 3,43 euros.