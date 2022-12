Empresa detida por fundos de pensões do Canadá compra central solar em Portugal

A Cubico Sustainable Investments, uma empresa detida pelos fundos de pensões Ontario Teachers' Pension Plan e PSP Investments, vai adquirir mais uma central solar em Portugal, o parque fotovoltaico Cabrela, em Évora.

Em comunicado, o escritório de advogados Gómez-Acebo & Pombo, que assessorou juridicamente a Cubico Sustainable Investments, indica que se trata de uma central de 13 megawatts (MW), que será adquirida ao atual proprietário, a francesa Neoen. Mas o valor da transação não foi revelado.

Esta central está em funcionamento desde 2014 e não é a primeira a entrar no portefólio da Cubico em Portugal.

Segundo o site desta empresa detida pelos fundos de pensões canadianos, em Portugal a Cubico já detém desde 2015 a central solar Canha, no Montijo, com 13,3 MW, e desde 2018 a central fotovoltaica de Ferreiras, no Algarve, com 6,8 MW.

A presença da Cubico em Espanha é mais abrangente e inclui não só centrais solares mas também parques eólicos. A empresa também tem ativos noutros mercados europeus, entre os quais Itália, Reino Unido e Grécia.

De acordo com o comunicado da Gómez-Acebo & Pombo, a aquisição agora anunciada do projeto da Neoen eleva a carteira da Cubico na Península Ibérica para 600 MW, tendo a empresa ainda outros 250 MW em desenvolvimento.