China forneceu 83% das importações de brinquedos da União Europeia no ano passado

Os países da União Europeia (UE) compraram 7,1 mil milhões de euros em brinquedos aos restantes países do mundo, e exportaram apenas 2,4 mil milhões de euros nestes produtos em 2021, de acordo com dados do Eurostat divulgados esta quarta-feira, 28 de dezembro.



O país ao qual os 27 mais compraram brinquedos em 2021 foi a China, representando 83% das importações de países fora da UE, seguida do Vietname, com 4%, e do Reino Unido, com 2%.



Cerca de 19%, ou um quinto, das importações de brinquedos foram para a Alemanha, seguida dos Países Baixos, com uma quota de 17%, e de França, com 11%.

Os países extra-UE para os quais os 27 exportaram brinquedos em 2021 foram o Reino Unido, com uma quota de 27%, a Suíça, com 12%, e os Estados Unidos, país que recebeu 11% das exportações comunitárias de brinquedos. Os três países representam metade do valor exportado em brinquedos pela UE.



Da República Checa saíram 34% dos brinquedos exportados pela UE em 2021, seguindo-se a Alemanha e a Bélgica, com 21% e 7%, respetivamente.



Em 2021, Portugal importou, de fora da UE, 81,4 milhões de euros em brinquedos, e exportou para fora da União Europeia 22,9 milhões de euros.