Ainda há países europeus onde as mulheres podem reformar-se mais cedo do que os homens

A Suíça é um dos países europeus onde as mulheres ainda podem reformar-se mais cedo do que os homens. Recentemente a população aprovou, em referendo, a igualdade de condições, mas a transição será lenta e só em 2028 ficará completa. Por essa altura ainda haverá alguns países da União Europeia (e da zona euro) onde as mulheres continuarão a poder sair mais cedo do mercado do trabalho em relação aos homens. Há outros onde a idade de reforma é igual entre os dois géneros, mas há descontos às mulheres com filhos.

