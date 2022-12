Águas de Portugal recebe 7,5 milhões de euros do Fundo Ambiental para eletrificar a sua frota automóvel

O Fundo Ambiental foi autorizado a transferir para o grupo Águas de Portugal uma verba de 7,5 milhões de euros, que servirá para a empresa pública eletrificar a sua frota de automóveis, de acordo com uma resolução do Conselho de Ministros publicada esta quarta-feira, 28 de dezembro, em “Diário da República”.

A resolução, aprovada no Conselho de Ministros de 22 de dezembro, estipula que a execução do programa de neutralidade energética do grupo Águas de Portugal é apoiada pelo Fundo Ambiental no valor de 10 mil euros por cada viatura elétrica.

Ao abrigo deste apoio, a Águas de Portugal terá 752 carros elétricos parcialmente financiados pelo Fundo Ambiental, sendo o montante total a transferir por este fundo de 7,52 milhões de euros.

Esta verba será distribuída por três anos, com 630 mil euros ainda em 2022, 3,18 milhões de euros em 2023 e 3,71 milhões de euros em 2024, embora os montantes que não sejam efetivamente transferidos num ano possam transitar para o ano seguinte.

Em 2021 a frota automóvel do grupo Águas de Portugal consumiu 2,8 milhões de litros de gasolina e gasóleo. O plano da empresa estatal é alcançar a neutralidade energética até 2030, o que inclui, além da eletrificação da sua frota, a produção de energia renovável nas instalações do grupo.