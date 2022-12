PSI em alta: Galp Energia e Semapa puxam pelos ganhos

O PSI abriu esta terça-feira, 27 de dezembro, em alta de 0,33% para os 5800,08 pontos, em linha com o resto da Europa, que apresenta ganhos ligeiros na primeira sessão da semana. As bolsas estiveram encerradas na segunda-feira depois do Natal.



O Stoxx 600, índice de referência para a totalidade da Europa, cotava em alta de 0,57%.



A Galp Energia encabeçava a lista dos ganhos, crescendo 1,88% para os 12,76 euros; e era seguida da Semapa (+1,29% para os 12,52 euros), e da Mota-Engil (+1,01% para os 1,20 euros). Onze das 15 cotadas do PSI apresentavam valorizações.



A cotar inalteradas estavam a EDP, os CTT e a Navigator nos 4,72 euros, 3,06 euros, e 3,49 euros, respetivamente.



Com perdas estava apenas a REN, que se desvalorizava 0,39% para os 2,55 euros.