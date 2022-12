China corrige em alta PIB de 2021 para mais 0,3 pontos percentuais

O produto interno bruto (PIB) da China em 2021 foi de 114,9 biliões de yuans (15,52 biliões de euros), segundo um ajuste anunciado esta terça-feira, 27 de dezembro, pelo Escritório Nacional de Estatísticas do país.

O organismo aumentou em 556,700 milhões de yuans (75,113 milhões de euros) os dados preliminares publicados em janeiro deste ano.

Após o ajuste, o crescimento homólogo da economia chinesa em 2021 situou-se em 8,4%, valor superior em 0,3 pontos percentuais ao publicado originalmente.

Pequim tinha como meta que a economia nacional crescesse "mais de 6%" ao longo de 2021, uma meta conservadora tendo em conta a reduzida base comparativa do ano anterior (+2,3%).

No primeiro semestre de 2022, a economia chinesa cresceu 2,5% em termos homólogos, valor que representa um abrandamento face aos 12,7% alcançados no primeiro semestre de 2021, embora nessa altura as estatísticas beneficiassem da base comparativa do primeiro semestre de 2020, período em que se iniciou a pandemia.

A China estabeleceu uma meta de crescimento de cerca de 5,5% para o seu PIB em 2022, ano marcado por rígidas restrições contra a pandemia de covid-19 no país e pelo 20º Congresso do Partido Comunista da China [no Governo] realizado em novembro passado e no qual o secretário-geral e líder do país, Xi Jinping, alcançou um terceiro mandato sem precedentes entre os seus antecessores nas últimas décadas.