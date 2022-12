Vendas da Toyota em novembro sobem 2,9%

A fabricante de automóveis japonesa Toyota registou em novembro 796.484 carros vendidos, mais 2,9% do que no mesmo mês do ano passado, revelou esta segunda-feira a empresa.

Apesar de as vendas no Japão terem recuado, a marca conseguiu um desempenho globalmente positivo devido a um crescimento de 4,4% das vendas fora do seu mercado doméstico, para mais de 686 mil unidades.

No total do grupo Toyota, incluindo as marcas Daihatsu e Hino, as vendas em novembro cresceram 3,7%, para 884.112, impulsionadas principalmente pela comercialização de veículos fora do Japão.

Quanto aos valores acumulados nos primeiros onze meses do ano, a marca Toyota comercializou 8,73 milhões de veículos, menos 0,4% do que no mesmo período do ano passado, com as vendas fora do Japão a crescer 1,9%, para quase 7,54 milhões de unidades, mas com o negócio doméstico a recuar.

As vendas acumuladas de janeiro a novembro do grupo (incluindo Daihatsu e Hino) permaneceram inalteradas, nos 9,56 milhões de veículos, com a quebra de vendas no mercado japonês a anular o crescimento de 2,5% no mercado externo.

Já os números da produção indicam que em novembro a marca Toyota alcançou um novo recorde mensal de fabrico de automóveis, com 833.104 unidades produzidas, mais 1,5% que no ano anterior, beneficiando do crescimento de 3,8% da produção fora do Japão.

De janeiro a novembro a produção da marca Toyota cresceu 7%, para quase 8,33 milhões de veículos, com um decréscimo de 7% nas fábricas japonesas, mas uma subida de 14,1% na produção das fábricas que a Toyota tem noutros países.