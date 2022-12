Número de grandes contribuintes no radar do Fisco quintuplicou desde 2014

O número de empresas e contribuintes de elevado património monitorizados pela Autoridade Tributária (AT) em 2021 era cinco vezes maior do que em 2014, segundo os números da Unidade de Grandes Contribuintes (UGC) do Fisco, que fiscaliza as maiores fortunas e as empresas de maior dimensão desde esse ano, noticia o “Jornal de Notícias”.

No ano passado, a UGC acompanhou 4923 contribuintes, dos quais 3321 eram empresas e 1602 cidadãos. Destes, há 685 que fazem parte deste grupo por declararem rendimentos superiores a 750 mil euros anuais.

Em 2014 eram apenas 988 empresas acompanhadas. O maior salto deu-se em 2018, ano em que a legislação foi alterada para incluir mais empresas nesta ‘lista’. Nesse ano eram acompanhados 758 cidadãos e 2609 empresas.

De acordo com o jornal, os grandes contribuintes representam 40% do total da receita fiscal proveniente das empresas sediadas em Portugal. Mais precisamente, este grupo de contribuintes deu aos cofres do Estado cerca de 18 mil milhões de euros.