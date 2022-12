Gasolina foi vendida na semana passada 2,4% acima do preço de referência da ERSE

A média dos preços de venda ao público dos combustíveis rodoviários em Portugal ficou na semana passada acima dos preços de referência calculados pela ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, com a gasolina a apresentar um desvio de 4 cêntimos por litro face ao que a ERSE classifica como “preço eficiente”, ou mais 2,4%. Já o preço médio do gasóleo ficou 1,8 cêntimos (ou 1,1%) acima do preço eficiente.

Os dados constam do mais recente relatório semanal do regulador da energia sobre os combustíveis. Contudo, a ERSE nota também que considerando os preços com descontos (como é habitual entre vários operadores com cartões para frotas e outros clientes) os preços médios praticados ficaram 1,3% abaixo do “preço eficiente” na gasolina e 3% no gasóleo, o equivalente a desvios de 2,1 e de 4,9 cêntimos por litro, respetivamente.

Para a semana em curso, de 26 de dezembro a 1 de janeiro de 2023, a ERSE calculou preços de referência de 1,631 euros por litro na gasolina e de 1,666 euros por litro no gasóleo, que correspondem a subidas de 1,8% e de 0,3%, respetivamente. Estas subidas refletem um agravamento das cotações internacionais dos dois tipos de refinados.

A publicação dos relatórios semanais sobre os combustíveis é uma das iniciativas da ERSE para aumentar a monitorização deste mercado, que depois do início da guerra na Ucrânia ficou ainda mais exposto à volatilidade de preços.

O Governo legislou entretanto para permitir eventuais intervenções administrativas sobre as margens das gasolineiras, mas só a partir de janeiro de 2023 é que essas intervenções poderão avançar, em função da avaliação que a ERSE faça sobre se o setor está ou não a registar margens excessivamente elevadas.