Domínio masculino na Banca? Já há metas para reduzir esse domínio

O caminho já começou a ser feito, mas está ainda longe de atingir os objetivos, nomeadamente a paridade de género em funções de chefia e na gestão executiva dos bancos. São sobretudo, ainda, os homens a dominar os cargos de liderança. Passar do papel à realidade demora tempo, mas os maio­res bancos em Portugal têm metas traçadas para reduzir este diferencial.

Entre os cinco maiores bancos do sistema, a CGD, o BPI e o Novo Banco têm mais mulheres do que homens no conjunto dos trabalhadores. No BCP e no Santander são os homens que estão em maioria, mas próximo de um equilíbrio.