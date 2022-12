Descodificador: como funciona o travão ao preço do gás na União Europeia?

1 Como funciona o travão temporário ao preço do gás?

O Mecanismo de Correção de Mercado (MCM) é ativado automaticamente caso a cotação de referência do gás natural na Europa (TTF) ultrapasse €180 por Magawatt-hora (MWh) por três dias seguidos. E é preciso que o preço dos contratos TTF para o mês seguinte esteja €35 acima do preço de referência para o gás natural liquefeito (GNL) nos mercados concorrentes — com especial atenção ao asiático — durante três dias úteis, para garantir que os fornecedores considerem atrativo vender aos europeus e que o gás não é desviado para outros mercados criando problemas de abastecimento. Quando ativado, o mecanismo aplica-se durante “20 dias úteis”. A presidência checa da UE, que geriu a negociação, diz que o acordo final “protege os cidadãos de subidas vertiginosas nos preços da energia”.