Metro do Porto valoriza habitação em 15%

A rede de metro do Porto, que agora completa 20 anos, gerou uma valorização média de 15% das habitações que se situam na proximidade das estações, sobretudo no raio de influência de 500 metros em seu redor, em comparação com as casas existentes fora dessas áreas.

Os dados, apurados em exclusivo para Expresso pela base de dados Confidencial Imobiliário (CI), revelam ainda que é no município do Porto, seguido de Vila Nova de Gaia, Maia e Matosinhos, que o efeito positivo da proximidade do metro no preço da habitação é mais evidente (ver infografia).