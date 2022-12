Receios de recessão: Wall Street acumula três semanas de perdas

A bolsa nova-iorquina encerrou esta sexta-feira em alta, embora no cálculo semanal os índices terem terminado em perdas, situação que se regista pela terceira semana consecutiva, com os investidores a avaliarem os últimos dados económicos nos EUA.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,53%, ou 176,44 pontos, para 33.203,93, o tecnológico Nasdaq progrediu 0,21%, ou 21,74 pontos, para 10.497,86 e o alargado S&P500 avançou 0,59%, ou 22,43 unidades, para 3.844,82. Mas Wall Street encerrou hoje a terceira semana com maus resultados, com dois dos seus três principais índices a perderem no cálculo semanal.

No acumulado da semana, o Dow Jones Industrials subiu 0,9%, enquanto o seletivo S&P 500 caiu 0,2% e o tecnológico Nasdaq perdeu 2%. Este sentimento não é partilhado pelos investidores no outro lado do Atlântico, onde as bolsas europeias encerraram uma semana positiva: nos últimos cinco dias, Madrid avançou 1,93%, Londres, 1,92%, Paris, 0,81%, Milão, 0,8% e Frankfurt e o índice Euro Stoxx 50, que agrupa as grandes empresas listadas, 0,34%.

O Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), que mede a inflação nos principais produtos consumidos pelas pessoas nos EUA, aumentou um pouco mais do que os analistas esperavam, segundo os resultados hoje divulgados.

O PCE de novembro subiu 4,7% em relação ao ano anterior, 0,1% a mais do que o esperado, o que significa que a inflação continua a subir.

"Os números económicos anunciados hoje [sexta-feira] evidenciam a dificuldade para os investidores atualmente, onde números fracos trazem temores de recessão e números fortes causam medo da Fed [Reserva Federal norte-americana]", explicou o fundador da Navellier & Associates, Louis Navellier, citado pelo canal CNBC.

A Fed aumentou as taxas de juro várias vezes este ano num esforço para limitar a inflação, mas os investidores esperam que as autoridades do banco central aumentem ainda mais as taxas se a economia continuar forte ou a inflação continuar a subir.

Todos os setores da bolsa nova-iorquina encerraram hoje no verde, com os maiores ganhos a recaírem na energia (3,19%), comunicações (1,08%) e serviços públicos (1,05%).

Entre as trinta ações do Dow Jones, a maioria das empresas fechou no 'verde', com Chevron (3,95%), Walt Disney (1,55%) e Dow (1,38%) a registarem os melhores resultados do dia, enquanto a 3M (-1,19%) liderou as perdas.