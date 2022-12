António Simões substituído por Ángel Rivera na liderança do Santander Espanha

António Simões vai deixar o cargo de presidente executivo do Santander Espanha, mas manter-se-á na liderança da operação europeia, anunciou a instituição bancária esta sexta-feira, 23 de dezembro.



O banqueiro português é substituído pelo executivo espanhol Ángel Rivera no cargo, até aqui diretor de retalho e de banca comercial do banco no país vizinho, a partir de 1 de fevereiro de 2023.



Em 2020, Simões saíra do banco britânico HSBC para liderar os negócios europeus do Santander. Em 2021, acumulou o cargo com a direção do negócio espanhol.



António Simões “irá continuar como líder regional para a Europa e membro do comité de gestão do grupo, reportando à presidente executiva do Grupo e supervisionando as operações na região”, nomeadamente as de Espanha, Reino Unido, Polónia e Portugal.