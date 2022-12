PSI encerra a cair 0,03% e segue tendência das restantes bolsas europeias

A bolsa de Lisboa encerrou esta quinta-feira, 22 de dezembro, em baixa, com o índice PSI a cair 0,03% para 5763,54 pontos, em linha com as restantes bolsas europeias.

Das 15 cotadas que integram o PSI, oito desceram e sete subiram.

A liderar as descidas ficou a Semapa, que caiu 1,43% para 12,42 euros.

Entre as principais perdas figuram também a Mota-Engil, que cedeu 1,33% para 1,19 euros, e a Navigator, que totalizou menos 1,02% para 3,50 euros.

Com descidas abaixo de 1% ficaram a Altri (5,03 euros), os CTT (3,04 euros), a Galp (12,31 euros), a EDP (4,70 euros) e a REN (2,55 euros).

No sentido oposto, a liderar as subidas ficou a Greenvolt, que cresceu 1,37% para 8,12 euros.

Com ganhos inferiores a 1% ficaram o BCP (0,15 euros), a NOS (3,82 euros), a Sonae SGPS (0,94 euros), a Jerónimo Martins (20,68 euros), a EDP Renováveis (21,03 euros) e a Corticeira Amorim (8,60 euros).

As ações da Sonaecom encerraram hoje a subir 19,32% para 2,47 euros, depois da Sonae anunciar que vai lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a empresa.

A Sonae lançou uma OPA sobre as ações não detidas da Sonaecom com uma contrapartida de 2,50 euros por ação, correspondendo a um prémio de 25% face à cotação no momento do bloqueio.

Atualmente, a Sonae já detém 88,36% do capital social da Sonaecom e 89,97% dos direitos de voto.

No resto da Europa, Frankfurt recuou 1,30%, Paris 0,95%, Londres 0,37% e Madrid 0,36%.