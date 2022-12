Economia britânica contrai mais que o previsto no terceiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido contraiu 0,3% entre o segundo e o terceiro trimestre, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo gabinete estatístico do país (ONS, na sigla em inglês).

A queda da economia britânica foi maior do que inicialmente previsto pelo gabinete (0,2%).

Por setor, apenas os serviços registaram um crescimento (0,1%), uma vez que o setor da indústria caiu 2,5% e o da construção deslizou 0,2%.

No caso particular da indústria, este é o quinto trimestre consecutivo em contração, sendo que todas as áreas de indústria registaram uma quebra.

O nível do PIB está agora 0,8% abaixo dos níveis de 2019 - período pre-covid.

O rendimento real disponível das famílias caiu 0,5%, sendo já o quarto trimestre consecutivo em queda.

O ONS relembra, contudo, que estes dados são influenciados pelo facto de, em setembro, ter-se dado o funeral da Rainha Isabel II, o que levou várias empresas a fechar portas durante uns dias e, consequentemente, a quebras de produtividade.