Corticeira Amorim emite 20 milhões de euros em papel comercial verde para comprar terreno

A Corticeira Amorim emitiu papel comercial verde no montante de 20 milhões de euros, com maturidade em 2027, para comprar um terreno de 1855 hectares, contíguo às propriedades já detidas pela Herdade de Rio Frio, foi anunciado esta quinta-feira, 22 de dezembro.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Corticeira Amorim precisa que o terreno tem 1855 hectares, inclui um conjunto de imóveis afetos à exploração florestal e será comprado pela subsidiária Herdade de Rio Frio, SA.

"A Corticeira Amorim pretende melhorar a produtividade da atividade agroflorestal da Herdade de Rio Frio, designadamente através da implementação de adensamentos neste montado único", afirma a empresa.

A Corticeira Amorim explica que concretizou com "o Caixa - Banco de Investimento, S.A. ("CaixaBI") e com a Caixa Geral de Depósitos, S.A. ("CGD") um Programa de Emissões de Papel Comercial ("PPC") no montante de 20 milhões de euros, com maturidade em 2027, assumindo o CaixaBI as funções de Organizador, Líder, Agente Pagador e Instituição Registadora e a CGD a garantia de subscrição".

Este é o 5.º financiamento sustentável da Corticeira Amorim, num total de 126,6 milhões de euros.

"As emissões no âmbito deste PPC qualificam-se como instrumentos de financiamento verde, de acordo com o Green Finance Framework - November 2022 da Corticeira Amorim, que foi objeto de revisão independente por parte da KPMG & Associados - S.R.O.C., S.A., confirmando, através da emissão de um relatório de garantia limitada de fiabilidade, o seu alinhamento com as quatro componentes dos Green Loan Principles da London Market Association de fevereiro de 2021 e dos Green Bond Principles, da International Capital Market Association de junho de 2021.