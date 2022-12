Bankinter dá 500 euros de apoio extraordinário aos trabalhadores no final do mês

O espanhol Bankinter vai reforçar, à semelhança do que fizeram outros bancos a operar em Portugal, o apoio aos trabalhadores para aliviar o impacto da subida da inflação com a consequente “subida generalizada de preços no custo de vida dos colaboradores”.

Para isso a comissão executiva do Bankinter Portugal, presidida por Alberto Ramos, “aprovou um apoio extraordinário de 500 euros, pago aos colaboradores já no processamento salarial de dezembro”.

Uma medida que se junta, prossegue o banco, “a um conjunto de apoios específicos aprovados anteriormente pelo Bankinter Portugal e que incluem o pagamento integral do passe social ou o incremento do subsídio de almoço (em 3,5 euros por dia, para 14 euros)”.

O Bankinter foi o primeiro banco a avançar com medidas para mitigar os efeitos da subida da inflação. Foi também o primeiro a proceder à “implementação para as áreas centrais de um dia de homeoffice, o que contribui para a redução de 20% nos custos de deslocação, também com impactos positivos ao nível de sustentabilidade”.