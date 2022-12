Viver está cada vez mais caro: regresso da inflação é o nosso acontecimento nacional de 2022

Em outubro de 2021, a inflação em Portugal foi 1,8%. Desde o início do euro, em janeiro de 1999, a inflação tinha sido, em média, precisamente 1,8%. Nada de anormal se passava. Os portugueses tinham-se habituado a que um café, um rissol ou um jornal custassem aproximadamente o mesmo que no ano anterior, com aumentos de preço que vinham de quantos em quantos anos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler